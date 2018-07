Cocktail in piscina, l’estate è servita

di Lucilla Quaglia

Party bordo piscina per uno dei luoghi storici e mondanissimi della Città Eterna. Al Circolo Antico Tiro a Volo si festeggia l’estate ma anche i 24 anni di vita del club. Accolti dal presidente Michele Anastasio Pugliese sfilano gli illustri ospiti tra cui il ministro dell’istruzione Marco Bussetti che saluta Antonio Catricalà, con la consorte Diana, e i generali Massimo Aimola e Salvatore Luongo. Introdotta da Maria Monsé, in outfit rosso fuoco, la kermesse prende quota con i premiati del settore sport come Simone Palombi

© RIPRODUZIONE RISERVATA