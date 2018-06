Gusto e show al Vinòforum: i cocktail dell’estate

di Valeria Arnaldi

Degustazioni, incontri, cene spettacolo, temporary restaurant e ovviamente brindisi. Serate ad alto tasso di gusto affollate da appassionati e cultori del mangiare e bere bene per la quindicesima edizione di Vinòforum, a lungotevere Maresciallo Diaz, zona Farnesina, fino al 24 giugno. Moltissimi gli appassionati che non hanno voluto mancare l’anniversario. Tanti i curiosi e, più ancora, i fedelissimi che hanno appuntato su agenda e calendario gli incontri “da non perdere”. E attenzione, se è vero che la rassegna è consacrata, sin dal titolo, al buon bere con 500 cantine vitivinicole italiane e internazionali e 2500 etichette, lo è pure che la cucina, negli anni, ha preso sempre più spazio, grazie alla partecipazione di Stelle.

