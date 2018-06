Con Salvi e Battista, un set tutto da ridere tra preghiere e bugie

di Federica Rinaudo

Una super coppia al primo ciak di un nuovo divertentissimo film per la tv. Tornano insieme sul set Enzo Salvi e Maurizio Battista. Due comici doc pronti a divertirsi e a divertire, alle prese con una esilarante pellicola, “Din Don”, attesa per le festività natalizie ancora una volta su Italia Uno. Nella storia Salvi interpreta il manager musicale Donato che per sfuggire ai creditori indossa l’abito talare, fingendo di aver ricevuto l’incarico dai piani alti, con lo scopo di aiutare Don Dino - Battista, il parroco di una piccola chiesa purtroppo quasi sempre vuota perché gli abitanti preferiscono seguire la messa altrove da un prete più moderno.



Un cast travolgente di attori, tra i quali Maurizio Mattioli, Emy Bergamo, Giorgia Wurth, Salvatore Misticone, Adolfo Margiotta, Andrea Dianetti, Leonardo Bocci (conosciuto come componente del duo Actual), Valeria Altobelli, Alessandra Moretti e la partecipazione straordinaria de I Cugini di Campagna, che ha colorato di buonumore la tranquillità del paesino in provincia di Frosinone, Roccasecca, dove i protagonisti sono stati accolti come in una vera grande famiglia in attesa di completare le riprese tra Roma e Sabaudia.

