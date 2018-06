Tifo da stadio e tanti vip al concerto di Toni Malco

di di Lucilla Quaglia

Tifo da stadio, fan e tanti amici vip per il cantautore romano Toni Malco, che fa il pienone al teatro di via Ruggero Leoncavallo. Al secolo Antonio Pera, l’artista presenta il nuovo singolo "Scherzi del tempo”, scritto con Luigi Lopez, ed è subito standing ovation. In prima fila applaudono amici di sempre come il pluricampione Daniele Masala, Enio Drovandi, alle prese con un film su Francesco Nuti, la bella cantante Naira e il tenore Edoardo Guarnera. Scambio di saluti, lungo le prime file, tra il comico Gianfranco Phino, il doppiatore Mino Caprio, Alberto Mandolesi e l'autore Mario Lusini. Ci sono Roselyne Mirialachi e Conny Caracciolo, direttamente dal reality “Googlebox” di Italia 1. Ecco Adriana Russo. Musica ma anche profilo charity: nel frattempo, nel foyer, si vendono infatti dei dolci a sostegno dell'Associazione "Aurora Tomaselli- ricerca e prevenzione".

E poiché il cantante ha scritto e interpretato l’inno della sua squadra del cuore, “Vola Lazio Vola”, riscuotendo un notevole successo in Italia e all’estero con più di un milione di copie vendute, in sala arriva anche il presidente dei biancoazzurri, Claudio Lotito.



Tutti affascinati da questo show cantato e suonato, ma anche raccontato attraverso ricordi e aneddoti vissuti dall’artista in tanti anni di vita professionale. “Scherzi del Tempo – spiega Malco, attore, musicista e presentatore - è un brano suggestivo e denso di emozione in cui le atmosfere, spaziando tra il pop e le grandi ballad, permettono di esprimere tutta la mia musicalità”. Nuovo disco e nuovi concerti, supportato da un’ottima band composta da eccellenti musicisti tra i più apprezzati del panorama italiano: Stefano Zaccagnini e Gino Mariniello alle guitars, Gianni Aquilino e Paolo Lurich alle keyboards e ancora Mimmo Catanzariti al basso, Andy Bartolucci alle percussioni e la vocalist Benedetta Fumagalli. Con loro l’artista ritrova la sua reale e più congeniale dimensione di musicista e cantautore. Poi lunghe file ai camerini per i selfie e gli autografi di rito.

