Da Preziosi a Sorrentino: tutti pittori a fin di bene

Lo chef Giuseppe Di Iorio dipingerà con ingredienti da cucina. La scrittrice Barbara Alberti si farà aiutare dai nipotini, Orietta Berti mischierà sulla tela colori e ritornelli. L’arte a fin di bene. Tante firme eccellenti sotto le opere create per aiutare Anlaids Lazio a raccogliere fondi. Alle prese con pennelli e tavolozza anche Alessandro Preziosi, Patty Pravo, Filippo Magnini, Paolo Sorrentino, Vladimir Luxuria, Ornella Muti e tantissimi altri. Le loro creazioni (insieme a quelle degli allievi dell’Accademia delle Belle arti) saranno esposte a Palazzo Doria Pamphilj dall’8 al 14 giugno e poi diventeranno t-shirt che sarà possibile acquistare online. Arte e fundraising per la lotta all’Aids che è di nuovo un’emergenza soprattutto nel Lazio. «Mi fa piacere partecipare a questa iniziativa», Alessandro Preziosi è in prima linea nella presentazione della campagna. «Penso soprattutto ai giovani che sono molto poco informati». Il 14 giugno charity gala a palazzo Doria Pamphilj, regista dell'evento Matteo Corvino.

