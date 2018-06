Roma, Dario Vergassola e GMax raccontano la strada

di Federica Rinaudo

Un tramonto da sogno nella suggestiva location del Circolo Antico Tiro a Volo, nel cuore del quartiere Parioli, ha dato il benvenuto agli elegantissimi ospiti dell’evento “I mercoledi di Valore”, promosso dalla società di consulenza ad enti di welfare, in collaborazione con l’Accademia dell’Ingegno.



Ieri sera, protagonisti di quello che si è trasformato in un piacevole ed atteso appuntamento culturale ed informativo, dedicato ad imprenditori, professionisti e manager della finanza, sono stati l’attore, comico e scrittore Dario Vergassola e GMax (nella foto di Paolo Rizzo con Alfonso Lupo), il cantante dei Flaminio Maphia, presentati e “provocati” da Alfonso Lupo. Tema dell’incontro i racconti di strada: “Acciughe liguri vs Acidelle romane”. Battute, storie, rap ed improvvisazioni quotidiane sulle periferie, che hanno dato spunto anche alla presentazione del libro di Vergassola, “La ballata delle acciughe“, nel quale l’autore riunisce i suoi ricordi, in un’altalena tra presente e passato, per ridere e far sorridere.

