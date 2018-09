Dieta e sport, ciao vacanze: attori e vip si preparano a tornare in scena

Preso qualche chilo di troppo nel corso delle vacanze? La remise en forme post ferie è un cruccio che affligge tutti: e neppure i vip, alle prese di nuovo con gli impegni del set, ne sono immuni. E sono tanti, nel mondo dello showbiz, i segreti per tornare in forma o più semplicemente, per non perderla.



Tra le fresche brezze dell’hotel deluxe di via Cadlolo ama fare fitness e nuotare in piscina Alessandro Borghi, che in questi giorni sta riscuotendo un gran successo a Venezia con la sua intensa interpretazione della dolorosa storia di Stefano Cucchi. E poco prima di partire, la sua dolce metà Roberta Pitrone ha postato su Instragram uno scatto del suo fusto bordo vasca, definendolo in fidanzato più bello del mondo.Sempre all’acqua, ma quella di mare, si dedica Raffaella Camarda, che comunque alterna l’esplorazione dei fondali con sane passeggiate in montagna. E i risultati si vedono proprio.Qualcuno passa alla terra rossa e a una salubre dieta. «Per rimettermi in sesto - spiega Alessia Fabiani - farò un carico di avocado, mandorle e noci e poi diversi esercizi combinati di crossfit misti ad esercizi di ginnastica funzionale e isometria. E poi addominali, glutei e tanto tennis». E non rinuncia al fisico scolpito neanche la vulcanica Roberta Garzia: «Ho iniziato da poco a praticare functional training all’aperto, a Roma sud – spiega – e lo trovo davvero speciale. Sebbene, nel mantenere the shape, il grande segreto sia la costanza. Essere ciò sempre regolari negli allenamenti».

