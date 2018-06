Roma, la Dolce Vita di Elena Morali: balli scatenati fino all'alba in via Veneto

In pista tra gli applausi, le foto e i selfie con i fan fino alle prime ore della mattina nel bar della Dolce Vita di via Veneto. Elena Morali, ex concorrente de L'isola dei famosi, si è regala un’intensa serata romana insieme ad alcuni amici e il suo accompagnatore Danilo Forestieri. La bionda showgirl non è sfuggita al King dei paparazzi Rino Barillari che si è fiondato, nonostante fosse ormai l’alba, nel locale di Pietro Lepore. La festa era privata e all’inizio Elena ha chiesto di non essere fotografata, poi ha ceduto alla cortese pressione di Barillari.



Arrivata in Honduras fidanzatissima con il comico Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, con il quale avrebbe dovuto convolare presto anche a nozze, la naufraga de L’Isola dei Famosi dopo l’esperienza vissuta nel reality show di Canale 5 sembra aver perso tutte le sue certezze amorose, e negli studi televisivi di Barbara D’Urso aveva ufficializzato la rottura con il compagno.

