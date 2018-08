Enzo Salvi e la tigre, una coppia "da paura"

di Federica Rinaudo

Compleanno felino per Enzo Salvi, che finalmente ha potuto realizzare il suo sogno di bambino: avvicinare una tigre. Un vero e proprio regalo a sorpresa per il comico romano realizzato grazie alla complicità dei familiari e di un amico prezioso: il domatore Giordano Caveagna, che ha permesso l'ingresso dietro le quinte del Circo di Vienna per l'incontro ravvicinato con le sue adorate amiche a quattro zampe.



"Sin da piccolo sono stato sempre affascinato dai felini in particolare modo dalle tigri che - ha spiegato con un velo di emozione Salvi - ritengo il mammifero più bello al mondo . Per questo passavo le serate a guardare Sandokan aspettando l’entrata in scena della tigre. Poterla accarezzare è stata un'esperienza indescrivibile che ricorderò per tutta la vita. Quello che mi ha colpito più di tutto è stata l'empatia e l'amore tra questi animali e i loro amici umani".

