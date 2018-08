Da Grey's Anatomy al Tour Gastronomico: vacanze romane per l'ex "Dottor bollore"

di di Federica Rinaudo

Tour gastronomico alla scoperta della tradizione culinaria romana per due attori internazionazionali: lo statunitense Eric Dane, noto per il ruolo del Dr. Mark Sloan in Grey’s Anatomy, e il britannico Rafi Gavron. Entrambi ospiti dell’amica Tiziana Rocca. I tre che si sono conosciuti proprio ad una edizione del Festival Filming on Italy di Los Angeles, ideato dalla Rocca per celebrare l’eccellenza italiana nel mondo, hanno stretto un solido legame e come possono trascorrono del tempo insieme.



Soprattutto ora che i due attori sono nella Capitale per girare dei film (Gavron è sul set a Cinecittà nella nuova pellicola con George Clooney) e hanno deciso di concedersi, nelle pause tra un ciak e l’altro, una passeggiata tra la storia ma anche un itinerario tra i più rinomati sapori, come i golosi primi piatti cacio e pepe, l’amatriciana, la gricia. Immancabili anche le fantasie di dolci con una full immersion tra sorbetti e gelati da gustare comodamente seduti nei vari locali del centro, dove naturalmente i fan non hanno mancato di far sentire il loro affetto con annesse richieste di dediche e selfie.

