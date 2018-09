Fanny, la festa nel centro di Roma è una sorpresa

di Maria Serena Patriarca

Calamari alla paprika e risotto cacio e pepe: golosa fusion di cucina romana e cucina gourmet d’Oltralpe, per la festa a sorpresa che ieri sera ha lasciato piacevolmente di stucco Fanny Cadeo. Attirata con una scusa nel ristorante in stile salotto francese in piazza delle Coppelle, l’attrice, in miniabito di maglina a righe oro e viola con volant, arriva in compagnia della figlia Carol, che sembra una bambola nella sua gonna a corolla con stampe floreali, e nel locale trova una tavola imperiale a cui l’attendono le amiche più care per brindare al suo compleanno.

