Ariccia sotto le stelle, fascino e risate tutto in una notte

di Lucilla Quaglia

Magie estive. Una statuaria Anna Falchi sale sul palco in lungo outfit scuro a sirena tutto pizzi, ricami, cristalli e paillettes. Sullo sfondo la pallida facciata di Palazzo Chigi di Ariccia, set dell’intramontabile Gattopardo. Si apre così la prima delle tre serate della seconda edizione di “Ariccia sotto le stelle 2018”, che accende come sempre di glamour la suggestiva piazza di Corte: perla architettonica progettata dal Bernini. In agenda un ricco cartellone di musica, cabaret e fashion. E a far decollare la manifestazione, firmata dai direttore artistico Giampaolo Celli, ci pensano Pablo e Pedro e le performance musicali live Tale e Quale Covers. Poi appaiono le conduttrici Michela Incardona e Angelica Massera e dal backstage i saluti di Angelo Martini, per raccontare il curioso dietro le quinte. Ecco che arriva Marco Senise, altissimo elegantissimo, pochi minuti e sale sul palco. Al tramonto la piazza è già piena, intorno al palco è caccia al selfie.



Commozione per la consegna di una preziosa pergamena di ringraziamento, da parte del Santo Padre all’arciprete Don Antonio Scigliuzzo, direttore regionale della Pastorale Giovanile, e poi le note di giovani band come quelle dei Drum Street della Aipd Frosinone, associazione italiana persone Down, e della Billi Sugar Band. Spazio dedicato inoltre agli animali con Ilaria Salamandra e Ilaria Dragone, in rappresentanza del Movimento Animalista.

Scherzi e battute tra la Falchi, al secondo cambio d’abito, sempre nero, una gara di fascino, e il duo Pablo e Pedro che simula sul palco un walzer sulle note di Strauss: memoria del celebre ballo de “Il Gattopardo”, di Luchino Visconti, ambientato proprio nei vicini saloni. Gran finale con saluti e ringraziamenti sul palco, allo scoccare della mezzanotte, mentre la cittadina si illumina di festoni e luci. Si prosegue oggi con il concerto di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, dopo tanti anni “Insieme in Tour”.

