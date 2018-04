Roma, "Fave&pecorino" e birra artigianale: l’inedito mix del 25 aprile

Il 25 aprile, per i romani, fa rima con gita fuori porta. Ecco perché alcuni dei migliori pub della Capitale mercoledì prossimo si sposteranno appena fuori dal Raccordo per “Un Mare di Birra... sul prato”, l’evento enogastronomico per gli amanti delle scampagnate e della birra artigianale.



L’appuntamento è al 1696 di Via Ardeatina, nel cuore della campagna romana, a partire da mezzogiorno e fino all’una del mattino. A scandire la giornata, all’insegna del comfort food e del relax, sarà il contest tra i 12 publican romani, che si sfideranno a colpi di birre artigianali. Grande attenzione alle produzioni regionali con otto birrifici del Lazio e i loro birrai, pronti a illustrare aromi, profumi e segreti delle loro produzioni.

Oltre all’ampia selezione brassicola, locale e internazionale, ci sarà anche una vasta scelta di prodotti enograstronomici del territorio, dallo street food tipicamente romano al tradizionale “fave&pecorino”, che verrà presentato per l’occasione in un abbinamento inedito con malti e luppoli(unmaredibirrasulprato.com).

