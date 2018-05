Festival del corto stile Hollywood, entra in scena la grande bellezza

di Federica Rinaudo

Atmosfere in stile Hollywood per l'undicesima edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera, nella lunga notte tra glamour e solidarietà. Al teatro di piazza Gentile da Fabriano la serata di gala ha visto sfilare sul red carpet una parterre di stelle. Fotografatissime le affascinanti protagoniste femminili dello spettacolo che non hanno rinunciato a trasparenze, scollature, paillettes, in un mix di tessuti pregiati perfettamente abbinati ad unghie da urlo, borse e scarpe spesso stravaganti.



Tra gli invitati Roberta Giarrusso, che ha scelto un look all'insegna dell'eleganza preferendo un classico nero come Nadia Bengala, Carolina Rey in una raffinata fantasia floreale, Ariadna Romero in lungo giallo, Georgia Viero in una mise dalle sfumature rosa antico. Presenti, tra gli altri, anche Greg con la moglie Nicoletta, in abito bianco e nero a balze tempestato di foglie, Christian Marazziti, Janet De Nardis, Paola Quattrini, Micaela Foti, fresca di laurea, Beppe Convertini, Alice Sabatini, Craig Warwick, Lucianna De Falco, Elvira Giannini, Vittoriana Abate, Alena Person, Claudio Simonetti, Simone Gallo, Silvia Squizzato, Naira, Manuela Maccaroni, Linda Batista, Silvia Salemi.

