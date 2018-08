Teatro e acrobazie, all'Eur notte magica

di Valeria Arnaldi

Installazioni meccaniche animate da performer, tra attori, e macchinisti. Poi, video, musica, danza. E, a fare da “teatro”, la scalinata monumentale del museo della Civiltà Romana, in piazza Agnelli. Grande festa, ieri sera, all’Eur, per l’apertura della nona edizione di “inEURoff”, festival di Teatro Urbano e Nuovo Circo, a cura di Ondadurto Teatro, compagnia fondata da Lorenzo Pasquali e Marco Paciotti nel 2005, con sede a Roma, il cui lavoro è incentrato su Physical Theatre, Nouveau Cirque e Gesto. Tema del festival, quest’anno, “Punti di vista”.

Molti gli appassionati e i curiosi che hanno raggiunto la zona sin dal tramonto. Cuore della serata, l’anteprima assoluta di “Terra Mia” - a dicembre, il debutto a New York - opera multimediale, accessibile a un pubblico internazionale, da un’idea di Ondadurto Teatro, per la regia di Paciotti. Ad accogliere il pubblico è stata un’installazione meccanica site specific dai rimandi fiabeschi, “animata” da performer per sorprendere gli osservatori e sollecitare la riflessione. Nel programma della serata pure la danza di Margine Operativo con “Beautiful Borders”. E questa sera si replica. La Scalinata ospiterà la seconda serata del festival. Giovedì 30, invece, l’appuntamento sarà in piazza San Cosimato, a Trastevere.

