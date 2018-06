Roma, parata di giovani comici al festival Makketiridi

di di Federica Rinaudo

Ridere fa bene alla salute. Numerosi studi scientifici lo confermano, ma il valore di una ricca risata è stato anche celebrato nel tempo da centinaia di proverbi, aforismi e frasi di illustri poeti e scrittori. Queste alcune delle motivazioni che hanno spinto Alessandro Mago Mancini, ideatore e fondatore del laboratorio di scrittura per soli professionisti Makkekomiko, a dare vita al Festival “Makketeridi”, andato in scena ieri sera nell’affollatissimo teatro di via Simone de Saint Bon.

Un inno all’ottimismo ma soprattutto un modo per andare a caccia di nuovi talenti con lo scopo di far emergere la creatività, l’originalità di ognuno. Sul web, ad esempio, è un vero e proprio boom di giovani che si sono messi in gioco lanciando tormentoni, gag o parodie. Ma molti si improvvisano senza avere le basi ed ecco che il festival, patrocinato dalla Regione Lazio, mira a sottolineare quanto sia importante indirizzare il proprio talento verso un percorso di studi, poiché solo con un certo rigore si può sperare di arrivare a trasformare la propria passione in un mestiere.



Dopo aver superato quattro giorni di selezioni la gara si è concentrata sui 12 finalisti, molti dei quali provenienti da Roma e provincia, pronti a sfidarsi in un talent show con tanto di voto del pubblico e l’immancabile giuria tecnica che ha schierato, tra gli altri, la bella Michela Andreozzi con il marito Max Vado, Carlotta Proietti, Ketty Roselli e Marco Terenzi, nonché esponenti delle agenzie di attori comici più prestigiose del panorama nazionale. Madrina dell’evento Janet De Nardis e tra gli ospiti in platea un esercito di maghi della risata: Sergio Viglianese, Annalisa Aglioti, Marco Passiglia, Angela De Prisco, Oscar Biglia, Michele Di Stio, Antonio Catalano, Fabrizio Mazzeo, vincitore della seconda edizione del Makketeridi, Gianluca Giugliarelli, Claudio Sciara, Gli Stonfiss.

© RIPRODUZIONE RISERVATA