Tutti a lezione di magia al parco Zoomarine

Una giornata decisamente magica quella che ha colorato di illusioni e prodigi la prima edizione del Festival Prestigiosamente, organizzato nel Parco Marino Zoomarine in occasione delle Giornate della Creatività. Palline pronte a moltiplicarsi miracolosamente, carte da gioco e foulard scomparsi e poi ritrovati nei posti più improbabili. Complice la presenza dei bravissimi allievi del Club Magico Italiano Gr Lazio, guidati dal presidente Franco Silvi, e delle guest star Mago Alessio Masci, Magic Serena e il giovanissimo youtuber della magia Tom Asso, grandi e piccini hanno potuto misurarsi con il magic day in ogni angolo del parco e divertirsi ad imparare piccoli trucchi. Il mistero delle arti magiche ha conquistato anche l’attore Danilo Brugia e la showgirl Maria Monsè, accolti dall’amministratore delegato Renato Lenzi, con tanto di mazzo di carte da gioco al seguito. Applausi e sorrisi del pubblico per Brugia, che ha deciso di seguire un breve tutorial e sperimentarsi con la prestigiazione, e la Monsè divertita nelle vesti di assistente nello spettacolo di Magic Serena che le ha fatto provare l’ebbrezza di rimanere in aria sospesa per qualche secondo. Una vera ondata di buonumore per tutti a dimostrazione del fatto che “sortilegi ed incantesimi” hanno un fascino secolare senza tempo.

