di Barbara Carbone

Red carpet, fiumi di bollicine e specialità siciliane per accogliere come star gli oltre 500 ospiti accorsi in via Boncompagni per l’inaugurazione dei nuovi uffici “Fluendo”, la nota Agenzia di Comunicazione Integrata guidata da Paola Picilli e Gian Maria Miliacca. Il segreto del loro successo, dicono i due soci e amici, è “un costante e instancabile lavoro di squadra”. «Non credo di essere stata così emozionata neanche il giorno del mio matrimonio - ha detto Picilli - Noi lavoriamo continuando a fare quello che ci piace: progetti di comunicazione integrata. Sempre col cuore».

Un via vai di volti noti del piccolo schermo hanno fatto capolino nella modernissima e suggestiva location a due passi da via Veneto. Da Anna Falchi a Janet De Nardis, fino a Nina Fotaras e Michelle Carpente. In gran forma, (dice per merito della figlia Maria) e sempre sorridente anche Carmen Russo che ha colto l’occasione per annunciare una linea di cosmetici che porta il suo nome. Molto apprezzato il look, dark-romantico, della cantante Silvia Salemi. Tra i numerosi vip anche il conduttore televisivo Gianni Ippoliti e le showgirl Brigitta Boccoli, Manila Nazzaro, Elena Russo, Illir Shaquiri, Claudia Trieste, Antonella Salvucci, Emanuela Tittocchia e Monica Marangoni. In total white è arrivata la bellissima conduttrice televisiva Roberta Morise “scortata” dall’avvocato amato da tante showgirl, Cataldo Calabretta.L’abbronzatissima Morise non ha resistito alla tentazione dei cannoli e delle granite siciliane. Ma lei può permetterselo! I padroni di casa hanno pensato davvero a tutto per sorprendere e divertire i prestigiosi ospiti. Dalla “Like station” a una sala di Ping Pong adibita a pensatoio creativo, la Champions room per i malati di calcio (impossibile resistere senza calcio) e una Shooting room ricca di gadget. Per gli appassionati d’arte ben due mostre. «L’arte ci ispira e ci fa crescere – ha detto Gian Maria Miliacca – Per questo abbiamo deciso di ospitare mostre semestrali o annuali gratuite, aperte al pubblico». All’inaugurazione non è mancato il ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio. Con lui tanti altri esponenti politici di spicco, alla serata evento arriva anche l’atleta paralimpica e conduttrice televisiva Giusy Versace. Tantissimi amici e una memorabile festa per brindare a un meritato successo.

