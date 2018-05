Cortellesi e Proietti: un set per due al Foro Italico

di Barbara Carbone

Campioni di ogni disciplina sportiva, politici e vip si affidano da anni alle sue cure miracolose. È il mago del laser, l’unico capace di trattare in due o tre giorni gravi lesioni muscolari e tendiniti. Pier Francesco Parra, per tutti “Doctor Laser” è medico delle squadre di Coppa Davis e Federation Cup, specialista in chirurgia generale e chirurgia d’urgenza, ricercatore e studioso. Nel 1988 mette a punto un laser chirurgico ad alta potenza usato a scopo terapeutico che, senza incidere la cute, riesce a ottenere risultati sorprendenti. Ha rimesso in campo tennisti top player come Novak Djokovic, Rafael Nadal, Serena Williams. Da allora non si è mai fermato.



«Butto giù le idee a raffica e i risultati parlano da soli» ha detto Parra che ieri al Foro Italico ha presentato la sua nuova creatura, “Doctor Laser Lamda”, un macchinario molto sofisticato nel quale, alle 4 lunghezze d’onda già utilizzate, è stata introdotta una luce blu. «Oggi la mia metodologia compie 30 anni e subisce un cambio radicale- dice Parra- d’ora in poi si userà la luce fredda per riuscire a lavorare anche sui nervi. Senza tagliare si arriverà in profondità sul muscolo, fino a 6/7 centimetri, rispettando il tessuto nervoso». Lo ha definito “il Signore dei miracoli” il giornalista Bruno Vespa intervenuto alla presentazione del nuovo laser. «Nel Vangelo c’era uno che faceva cose del genere e gli è andata bene» ha detto il conduttore di “Porta a Porta”.«Il mio approccio con Parra è stato prima amicale, poi medicamentoso e infine miracolistico – ha ironizzato il conduttore Paolo Bonolis - A Sanremo mi ha curato una lesione del menisco in una notte. Senza il suo intervento non avrei potuto condurre il Festival». Tra i numerosi personaggi del mondo dello spettacolo arrivati al Foro Italico per il battesimo del nuovo laser anche il Maestro Gigi Proietti che ha ricordato come il sostegno di Parra sia stato fondamentale in più di una occasione e l’attrice Paola Cortellesi.

