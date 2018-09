Freddie Day, festa rock con i baffi per il mito dei Queen

di Gustavo Marco Cipolla

Al tempio del rock di via Veneto tutti pronti per festeggiare e ricordare il frontman dei Queen, Freddie Mercury, che avrebbe compiuto 72 anni. Un evento internazionale che ha uno scopo charity con la raccolta fondi a favore della ricerca su Hiv e Aids. Musica live, performance, travestimenti a tema e l’obiettivo benefico attraverso la vendita dei celebri “baffi alla Freddie” e delle spille in limited edition.



Sul palco, pronte per esibirsi tra le note di “Don’t stop me now”e “We will rock you”, ci sono le tribute band QueenRocks ed Everqueen in un’esplosione di sound e divertimento per gli appassionati e i fan del mitico cantante di Zanzibar che con la sua inconfondibile voce ha incantato intere generazioni.



Un evento mondiale che coinvolge tutti i risto-museum internazionali ed è realizzato in collaborazione con Universal Music Italia e uDiscover Italia a sostegno della Mercury Phoenix Trust, la Fondazione britannica che con la sua mission si occupa proprio di finanziare i progetti in cantiere per la ricerca.

