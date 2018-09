Frange&Fiori, a Fregene festa hippy in stile anni Settanta

di di Valentina Venturi

Ritmi, colori, suoni ed emozioni. Questo è stato il viaggio negli anni Settanta che si è svolto ieri sulla spiaggia del Singita Miracle Beach e che ha riempito lo stabilimento di Fregene con la colorata serata “Flower party”. Dress code d’obbligo: boho-chic stile seventies e indie rock, con look composti da frange, denim e coroncine di fiori, arricchiti da piume indiane e trucchi da rockstar. Ma prima di iniziare i festeggiamenti, i partecipanti hanno accolto l’arrivo della notte con il rito del saluto al sole: i rintocchi del Gong hanno reso omaggio al tramonto e in migliaia si sono abbracciati, salutando la fine del giorno. Non appena il sole ha toccato il mare, è partita “Imagine” di John Lennon, a suggello della filosofia Hippy. A quel punto è bastato il suono del secondo Gong e un applauso spontaneo per dare il via alla serata.



Ovunque installazioni artistiche a tema Peace and Love come la ruota panoramica di cuori luminosi, il tunnel delle luci e il cubo di nastri colorati che ricordavano Coachella. La musica proposta dal dj set Rico - Cello non poteva non essere improntata sulla disco music, selezionata con brani scelti a cavallo tra gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta. I più scatenati sul palco allestito sulla spiaggia sono stati i conduttori di UnoMattina Valentina Bisti e Massimilano Ossini, fedeli partecipanti alla festa più floreale dell’estate, che in compagnia di amici e colleghi hanno persino invaso il palco, ballando e pubblicando video in tempo reale sui social. Sotto il palco c’era Claudio Colaiacomo, il fidanzato di Valentina Bisti, che osservava divertito l’atmosfera generale. Presi d’assalto i photospot dei camper hippie, come decorazione per un perfetto party anni 70.A seguire i festeggiamenti del “Flower party” comodamente rilassati sui divani sparsi per la spiaggia c’erano anche Sergio Arcuri, in compagnia della fidanzata Valentina e di un gruppo di amici. Discreto ma ben riconoscibile tra la folla danzante c’era Iago Garcia, l’attore spagnolo de “Il Segreto” e “Una Vita” che chiacchierava con alcuni amici. Tra un ballo e un sorriso hanno risposto all’invito anche la vincitrice della prima edizione del GF vip Alessia Macari e Pamela Camassa. Per tutte le ragazze presenti d’ordinanza il glitter sul viso, che veniva illuminato dalle luci della sera e le immancabili coroncine (al collo per gli uomini, sulla testa per le donne). La serata è andata avanti fino a mezzanotte, ma nessuno avrebbe voluto finisse.

