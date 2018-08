Se Cupido colpisce sott'acqua: gara di baci allo Zoomarine

di Andrea Nebuloso

Chissá se Cupido avrebbe preferito scoccare le sue frecce durante la torrida estate piuttosto che nel gelido inverno. D'altronde da sempre con l'arrivo dei primi caldi si affacciano all'orizzonte nuovi amori, grazie alla complicità dei baci rubati sotto l'ombrellone, le passeggiate romantiche sotto il cielo stellato o gli sguardi persi nella magia di un tramonto sulla spiaggia. A dare qualche suggerimento all'artefice dei numerosi cuori trafitti è il parco marino Zoomarine, che quest'anno ha deciso di lanciare un'insolita tendenza: il San Valentino estivo.



Cupido, quindi, va in vacanza e si prepara a sbarcare a Torvaianica dal 14 e fino al 17 agosto con tante iniziative all'insegna dei buoni sentimenti e della tenerezza per le giovani coppie o per quelle che potranno diventarlo. Sfide mozzafiato a tema, centinaia di palloncini rossi sparsi in giro per il parco, gadget, sorprese e l'attesissima gara del Bacio sott'acqua. E per chi non avesse ancora trovato l'anima gemella? Nessun problema. In arrivo il super reality dell'estate Zoomarine Love. Dopo quasi un mese di casting sui social sono stati selezionati gli 8 protagonisti, 4 uomini e 4 donne, per creare le coppie che durante la kermesse avranno l'opportunità di conoscersi e frequentarsi. Ogni coppia passerà le giornate all'interno del parco alla scoperta di delfini, pinnipedi e pappagalli per poi scatenarsi tra giostre e attrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA