Gay village, da Bocca di Rosa al Pescatore: ​serata tributo a Fabrizio De André

di Gustavo Marco Cipolla

Un tributo al mito, il cantautore Fabrizio De André, e una spumeggiante Vladimir Luxuria che, con un long dress dai riflessi dorati, insieme alla band “Volta La Carta”, diretta da Gaspare Di Lauri, ha deliziato il pubblico del Gay Village di Testaccio con una performance musicale e artistica intitolata “La Ballata degli Esclusi”.Tantissimi gli spettatori ad applaudire lo spettacolo con la voce narrante del regista Antonello De Rosa e la produzione realizzata da Scena Teatro che segna il ritorno di Luxuria al Village di cui è stata direttrice artistica. Lo show è un rivisitazione in chiave contemporanea dei successi musicali di De André, da “Bocca di rosa” ad “Andrea” passando per “Il Testamento di Tito” e, naturalmente, “La canzone dell'amore perduto”. Una serata-evento ricca di colori, dove non sono mancate le padrone di casa Imma Battaglia e la bella Eva Grimaldi in total black ad accogliere amici e ospiti nella nuova location della manifestazione rainbow capitolina che, fino all'8 settembre, si svolgerà alla Città dell'Altra Economia, non distante dal Lungotevere. Vladimir Luxuria scatenatissima anche nei panni di vocalist accanto a Daniel Decò, KastaDiva, Silvana Della Magliana e Mario Glossa, preceduta dalla virtuosa violinista H.E.R., che ha presentato sul palco il brano “Off All Things”.



Un lungo weekend partito giovedì scorso con il contest Gay Village Academy e proseguito venerdì, invece, con “Perché non canti più...”, omaggio alla voce di Roma Gabriella Ferri, grazie a Pino Strabioli e Syria alla presenza dell'inimitabile Franca Valeri acclamata dai fan di tutte le età. Tra i tanti ospiti del lungo fine settimana arcobaleno appena terminato, Pino Ammendola, Maria Letizia Gorga, Cristina Guadagno, la presidente di DGay Project Maria Laura Annibali con la moglie Lidia Merlo, il compositore Andrea Papazzoni e lo stylist Marco Scorza, Mara Keplero e Nadia Girardi. Sabato, inoltre, la premiazione dell'edizione numero 5 degli “Italian Gaymes” curata da Adriano Bartolucci. Senza dimenticare, tra sorrisi e abbracci, foto di rito, selfie e colorati drink, la dj resident Paola Dee, Carmen Pignataro, direttrice artistica de “I Solisti del Teatro”, pronta per la stagione teatrale ai Giardini della Filarmonica, Roberta Garzia, Pamela Camassa e lo stilista Mario Orfei. Per divertirsi in compagnia con tanta buona musica. Dj set fino alle ore piccole, oltre 2mila le presenze registrate nella serata dedicata a "Faber", con Iuri Rivetta e X.Charls, tra sound electro-pop e house music, ma anche un tuffo negli anni '80 e le intramontabili hit di quel periodo che fanno ballare ancora oggi in pista le nuove generazioni.

