A Gianni Letta e Franca Leosini il Premio Agol

di Andrea Nebuloso

Un premio speciale per celebrare la sua lunga e brillante carriera nel mondo della politica e del giornalismo. È quello ricevuto ieri da Gianni Letta al Circolo del Tennis del Foro Italico nel corso della IV edizione del premio AGOL “Giovani Comunicatori”, iniziativa nata per mettere in collegamento grandi aziende e giovani laureandi e professionisti del mondo della comunicazione. «Sono onorato di ricevere questo riconoscimento. – ha detto Letta – Ai giovani vincitori dico di essere ottimisti e fiduciosi. La comunicazione politica attuale non mi appassiona. È poco ragionata. Serve più elaborazione di pensiero, non può essere ridotta a uno slogan, un twitter».



La famosa giornalista, autrice e conduttrice Franca Leosini, è stata invece premiata come miglior storyteller. I premi ai dieci giovani comunicatori sono stati divisi in 2 fasce - “Studenti Universitari” dedicata ai laureandi tra 18 e 25 anni e “Giovani professionisti” under 35 nel marketing – e sono stati assegnati nelle categorie Eventi, Corporate Communication, Storytelling, Social Media Strategy, Public Affairs e Comunicazione Istituzionale. Questi i vincitori: Monica de Sanctis, Mariarosa Cuciniello, Fabio Calderone, Carlo Occhinegro, Francesca Preziosi, Alessandra Piraino, Paola Zito, Francesco Turri, Alice Savini, Silvia Falabella.

