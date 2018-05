Golf, emozioni green per la Rolex Cup

di Lucilla Quaglia

Grandi appuntamenti sul green. Sole cocente per l’affollata tappa del prestigoso circuito nazionale “Rolex Cup” del Marco Simone. Tra una buca e l’altra tira dal fairway Flavio Montrucchio, che vince il primo premio amici e in serata verrà raggiunto dalla dolce metà Alessia Mancini, in elegante tuta floreale. E di buca in buca arrivano i colleghi attori Claudio Amendola, Davide Devenuto e Kaspar Cappparoni, nemmeno fosse il set di un film. Per coloro che non mancano mai all’appello agonistico del club di Guidonia ecco il professor Roy De Vita. La gara è intensissima e registra circa centosessanta iscritti che si dipanano lungo il verde percorso.



Per le new entry del circolo scende in lizza anche lo spadista Gianmarco Amore, consorte della collega Diana Bianchedi. Vista l’afa, alla buca diciotto sono in tanti a ripararsi sotto i candidi gazebo bordo green dove e’ anche possibile ristorarsi con drink e sfizi. Poi finalmente arriva il momento della premiazione, sulla panoramica terrazza al primo piano della club house: ci sono la padrona di casa Lavinia Biagiotti Cigna, in giacca rosa dai riflessi dorati, Stefano e Marcello Bedetti e Gianpaolo Marini, Ceo Rolex Italia. Sfilano i vincitori: in prima categoria, Alejandro Quentin che batte Umberto Tranquilli. In seconda vittoria di Lauriano Bassi su Antonio Francioni e in terza Flavio Valerio Agrimi su Filippo De Carolis. Lordo a Roberto Concina. Applaudono, tra i tanti, l’amministratore delegato di Musica per Roma Josè Ramon Dosal. E visto che nelle stesse ore si giocano gli Internazionali di tennis non può mancare all’appuntamento l’ex tennista slovacca Daniela Hantuchova, ex numero 5 del mondo e ora commentatrice televisiva che troneggia, bionda e altissima, in lunga tuta fantasia dalle magiche nuance.

