Grandi chef a piazza di Siena per "Dressage con le stelle"

di Valeria Arnaldi

Party all’insegna di sport e alta cucina, l’altra sera, in piazza di Siena con “Dressage con le stelle” che, in occasione dell’ottantaseiesima edizione dello CSIO di Roma, ha portato in scena i campioni del dressage e del gusto. A firmare il menu della serata e a cucinare dal vivo per gli invitati sono stati ben sei chef, a partire dagli stellati Alessandro Narducci, Iside De Cesare e Giuseppe Di Iorio. Sapori “griffati” anche con gli chef Fabio Pecelli, Davide Del Duca e Fundim Gjepali, che nel suo curriculum, vanta pure il ruolo di giudice di MasterChef Albania. A loro il compito di sorprendere i palati degli ospiti.



Non solo sport e gusto. Alla serata anche Giancarlino, ossia Giancarlo Battafarano, che, quest’anno, ha portato il suo concept di intrattenimento, per la prima volta, a piazza di Siena.Tra applausi e brindisi, tra gin firmati dal primo gin corner capitolino e cocktail proposti da Valeria Bassetti, non sono mancate le note. Nel corso della serata si è tenuto il concerto jazz di Valter Paiola e del suo quartetto, seguito dalle selezioni musicali di Pierandrea the professor. Notte di stelle tra le stelle.

