Bella Hadid e Lionel Richie, l'estate è romana

di Maria Serena Patriarca

Star internazionali della moda e della canzone a spasso per la Capitale, in queste prime notti d’estate. Non è passata di certo inosservata, l’altra sera, la sensuale top model statunitense Bella Hadid che, dopo l’evento allo Stadio dei Marmi e scortata da ben tre bodyguards, ha cenato all’aperto, al chiaro di luna, a base di pesce e vino bianco nel ristorante di Ettore Tomaselli in piazza del Popolo. Ad attenderla, fino al termine del suo blindatissimo dinner, uno stuolo di ragazzini e ragazzine in delirio per carpire un selfie con la supermodella.



Lei, capelli tirati e sexy tailleur bianco con scollatura mozzafiato, sfoggiava un vero look da diva “bella e impossibile”, con tanto di occhiali da sole, minibag dorata e sandali dorati indossati su calzini bianchi alla caviglia, secondo l’ultima tendenza glamour newyorkese. Bella, che ha fatto una tappa romana nell’ambito di una vacanza fashion che la sta portando in giro per l’Europa, ha folgorato con il suo charme anche un venditore ambulante di rose, prendendo un mazzo di rose rosse che quest’ultimo non si è voluto far pagare, sedotto da tanta bellezza.



Poco più in là, in piazza de’ Ricci, un altro big del panorama mondiale, questa volta del mondo della canzone, entra con un gruppetto di amici nel ristorante di Lorenzo Lisi: è Lionel Richie, che non si tira indietro di fronte agli applausi dei commensali: anche dei suoi connazionali statunitensi, che fischiettano la sua hit evergreen “All Night Long” nel vederlo entrare nel locale. Look total black, tanta simpatia e voglia di assaggiare i piatti top della cucina mediterranea, poi a fine convivio Lionel, dopo aver sorriso e salutato i fan, si volatilizza nel cuore della notte.

