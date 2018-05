Roma, Internazionali di tennis: è Fiorello-Bonolis-Mancini sulla terra rossa

di Lucilla Quaglia

Gli Internazionali fanno rima con glamour, volti noti e prevenzione. Nella Wimbledon romana questa mattina si parla di salute con vip del calibro di Rosario Fiorello e Paolo Bonolis. Complice la “Tennis & Friends Master Special Edition” che oggi a partire dalle 10 unisce sport, solidarietà e spettacolo. Ma il villaggio è anche occasione di grandi incontri. Perché qui non ci sono solo assi del tennis e del mondo dello showbiz ma anche del pallone.

E con loro prende vita quasi una sfida virtuale tra campioni: sugli spalti fanno infatti bella mostra di sé i calciatori della Lazio Martin Caceres, in candida camicia, e Luis Alberto, in t-shirt bianca, al momento infortunato e quindi gradito spettatore di altre discipline. Più in là i colleghi della Roma Patrik Schick, con vistoso ciuffo, e Stephan El Shaarawy. E raggiunge il centrale Ciro Immobile scortato dall’amico Max Giusti, appassionato della racchetta e tra le inossidabili presenze della manifestazione, con la moglie Benedetta Bellini. Pioggia di foto per Roberto Mancini.

