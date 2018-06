Cinema e arena: Crowe sbarca a Roma

di Di Liegro

«Dove sono ora?» E' il tweet, non molto criptico, che l'attore premio Oscar Russell Crowe ha rilasciato sul social network. la soluzione è nella foto stessa: il tricolore che sventola sul Quirinale svela che il Gladiatore è in Italia, a Roma, per la promozione dello spettacolo ispirato al colossal cinematografico interpretato dallo stesso attore australiano.



Arrivato nella Capitale intorno alle 16, con un aereo privato atterrato a Ciampino, si è recato di buona lena nel suo hotel preferito a Roma, a due passi da Trinità dei Monti con una spettacolare vsita sulla città, immortalata in un suo successivo scatto diffuso sui social.

