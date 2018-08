Sabaudia, il mondo del calcio si rilassa in spiaggia

Il mondo del calcio lo si può vivere ed analizzare da diverse angolazioni. C’è chi possiede una squadra, c’è chi ama un calciatore e chi racconta questo sport in tv. Poi però tutte queste categorie si ritrovano sulla stessa spiaggia, in riva allo stesso mare: perché il litorale tra Sabaudia e il Circeo è una delle mete più gettonate anche di questa estate 2018. E così capita di trovare tutti insieme su queste spiagge Massimo Ferrero, Michela Persico e Giorgia Rossi.

Il presidente della Sampdoria, da qualche anno a questa parte, sceglie questi lidi per le sue vacanze, qui è davvero di casa. Questa estate ha scelto una villa al Circeo per trascorrere le sue giornate di relax assieme alla sua famiglia. Cordiale e simpatico con la gente che lo incontra e lo riconosce, scherza e fa battute quando gira per la città o entra in un negozio.

Ha scelto un hotel di Sabaudia invece Michela Serpico, la compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani. Per lei una vacanza in compagnia dell’amica del cuore, la romana Valentina, con la quale ha anche creato una linea di costumi. In spiaggia sfoggia costumi turchesi, il che fa presupporre che sia il suo colore preferito. È stata anche immortalata mentre provava un paio di pantaloni di cotone leggero esposti su una bancarella in spiaggia. La passione per lo shopping non va proprio mai in vacanza.

Questa estate si è conquistata il titolo di “lady mondiale” Giorgia Rossi che ha scelto Sabaudia per ritemprarsi dopo l’impegno di Russia 2018. Ha commentato per giorni e giorni i pre e post partite dei mondiali in tv, ed è stata anche ospite della trasmissione tv “Balalaika”. Per lei costumi basic dai colori scuri. La giornalista si è regalata una vacanza in un noto hotel di Sabaudia presso il quale è ospitata anche la sua cara amica Michela Quattrociocche.

Chi invece non è legata al mondo del calcio ma comunque dimostra di non saper rinunciare ad una lunga vacanza al Circeo è l’attrice Anna Foglietta che ha trascorso tutto il mese di luglio nella nota località balneare pontina, ospite dello stesso stabilimento balneare che aveva scelto anche negli anni precedenti. Per lei giornate con i figli, giochi in mare e passeggiate sull’arenile. Insomma il litorale reso famoso dal mito di Circe si popola di volti noti, di bellissime donne e di turisti vip.



© RIPRODUZIONE RISERVATA