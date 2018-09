Roma, il profumo della festa: luci e musica

di Valeria Arnaldi

Il Bianconiglio che proponeva agli ospiti di scattarsi un selfie con lui. Il Cappellaio Matto che sorrideva felice. La Regina di Cuori, sui trampoli, che accoglieva gli invitati all’ingresso. Poi, giochi di luci e musica a scaldare l’atmosfera. E a regnare sovrano, il total white, scelto per allestimento, scenografia e dress code. Suggestioni da fiaba ieri per “Alice in Wonderland”, party di compleanno di Roberto Fantauzzi che, accompagnato dalla sua bellissima Greta, 5 anni, ha voluto festeggiare, nel suo regno in via di Villa Lauchli, trasformato per l’occasione in un vero e proprio giardino incantato. Molti i volti noti che non hanno voluto perdere l’occasione di fare gli auguri all’amico di sempre. A conquistare occhi e flash è stata Manuela Arcuri, che per l’occasione ha scelto una camicia in stile boho-chic e, a dare un tocco più rock al look, un paio di jeans. Tra i primi ad arrivare, Lorenzo Flaherty. Poi Nathalie Caldonazzo. Non è mancato Aldo Montano con la moglie Olga Plachina. Bellissima pure Carolina Marconi. Tra gli invitati anche Antonella Mosetti, Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani, Samantha De Grenet, Paolo Conticini, nonché Flora Canto, Roberta Giarrusso, Jimmy Ghione, Laerte Pappalardo.



