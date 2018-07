Il web o il libro per gli Actual selfie e applausi

di Federica Rinaudo

Roma nord e Roma sud: due facce della stessa medaglia. Una sfida che sembra eterna quella raccontata, qualche sera fa durante la kermesse Parterre Farnesina, dal duo Actual, vere e proprie star del web, che hanno presentato il loro primo libro “Noi, lei, Roma”.



Informali, in t-shirt e jeans, i giovani protagonisti del web, al secolo Lorenzo Tiberia e Leonardo Bocci, che spopolano sul web con le loro cliccatissime parodie, si presentano ai fan iniziando a raccontare dei loro esordi, ma soprattutto del loro primo incontro in una scuola di recitazione durante il quale hanno scoperto una passione in comune, quella per la maglia giallorossa, e poi quella per la propria città che hanno deciso di trasmettere nel loro modo lanciando video che hanno conquistato in breve tempo il web e diventando virali. A condurre la serata, tra centinaia di scatti e richieste di selfie, un caro amico, Riccardo Zian, che ha invitato poi a leggere alcune pagine del libro uno degli attori che seguo il duo: Andrea Venditti.

