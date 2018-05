In cucina con gioia è una festa di sapori: ​charity dinner per “Never Give Up”

di Federica Rinaudo

Cibo e giovani. Un rapporto che è troppo spesso causa di disagi legati a svariate problematiche. In Italia oltre due milioni di adolescenti vive quotidianamente un problema legato all’alimentazione, al peso e all’immagine estetica. In soccorso di coloro che avessero voglia di modificare il proprio stile di vita arriva l’associazione “Never Give Up” composta da una serie di specialisti del settore.



Proprio per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi a sostegno dei numerosi progetti ieri sera sulle terrazze del ristorante stellato, guidato dallo chef Andrea Fusco, che affacciano sulla frequentatissima piazza Barberini, si è svolta una serata charity. Grande fermento all’ingresso per l’arrivo di celebrity del mondo dello spettacolo, che hanno accolto l’invito della presidente Stefania Sinesi con la vice presidente, la sorella Simona Sinesi, e Ludovica Nicolai, responsabile del comitato centrale e programmi del territorio. Un parterre di stelle, tra le quali la super coppia Michela Andreozzi con l’ inseparabile Max Vado, che hanno mandato in visibilio i fotografi scambiandosi un bacio appassionato. Raffica di flash anche per la statuaria Valeria Altobelli, in giubbino jeans ed abito lungo bianco con fiori stampati dai toni primaverili, seguita da Luca Capuano con la moglie Carlotta, Claudia Zanella, Simona Cavallari, Benedetta Mazza, il trio canoro Ladyvette. Scambi di battute e di progetti tra Francesco Apolloni e Max Vado.

