"Incontriamoci" torna ad Anzio tra bellezza, cinema e spettacolo

di Lucilla Quaglia

Articolato e seguitissimo happening ad Anzio, fra charity, bellezza, cinema, informazione e spettacolo. Cornice: la terza edizione della kermesse “Incontriamoci”, introdotta dal conduttore Anthony Peth coadiuvato dalla presidente dell'Occhio dell'Arte, e deus ex machina della manifestazione, Lisa Bernardini. Tanta la curiosità per gli intermezzi musicali di Steven B. e della talentuosa Deborah Xhako, direttamente dal programma The Voice of Italy su Rai2.

E poi saluti telefonici in vivavoce da parte di Fabio Frizzi, fratello di Fabrizio Frizzi, e Lorenza Mario, che hanno preceduto due momenti Bellezza, valevoli per la selezione regionale del contest "Una Ragazza per il Cinema" 2018.



Testimonial del concorso la giovanissima miss Elisa Pepe' Sciarria, ovvero “Una Ragazza per il Cinema" 2015, molto apprezzata dal presidente della giuria beauty: l'attore George Hilton. Applaudono Franco Micalizzi, Marco Tullio Barboni, Giovanni Brusatori, Carlotta Bolognini, Olga Bisera e ancora Toni Malco, appena uscito con il singolo “Scherzi del tempo”, Vincenzo Merli, Connie Caracciolo, Roberto Blasi.



Accolti da Mauro Boccuccia, sfilano anche i rappresentati del comitato Nazionale Italiano Fair Play, presieduto Ruggero Alcanterini, a cui e’ dedicata una raccolta fondi. Tra i premiati dell'Informazione Camilla Nata, Gabriella Sassone, Pier Paolo Segneri, Silvana Lazzarino, Sabrina Rosci.

Conclude la madrina della serata, Marina Castelnuovo, attrice, conduttrice, scrittrice, imprenditrice e sosia "ufficiale" di Liz Taylor.





