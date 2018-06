Corsa al ritmo di musica per sostenere l’Unicef

di Maria Serena Patriarca

Tutti in forma per la solidarietà. Più di 43 mila euro raccolti ieri mattina per l’undicesima edizione della Walkathon, la speciale passeggiata che gli otto alberghi romani di una catena internazionale organizzano ogni anno per l’Unicef. Trainer d’eccezione, nel verde di Villa Borghese, Jill Cooper (nella foto tonda), che ha allenato ben quattrocento partecipanti partiti tutti insieme da via Veneto. Grande la soddisfazione dei top manager presenti all’evento: Antonella Ferro, Daniela Fiorentino, Marc Lannoy e Paolo Bellé, t-shirt e sneaker e tanto fiato. La mattina dedicata allo street workout a fin di bene ha coinvolto giovani e meno giovani che, incuranti del solleone, hanno percorso oltre tre chilometri. Atmosfera festosa a ritmo di musica sotto lo sguardo curioso di tanti turisti che si sono soffermati a fotografare questa grande palestra all’aperto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA