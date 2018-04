Turturro a cena con il figlio: si lascia sedurre dal vegetariano

John Michael Turturro a cena presso Il Margutta Veggy Food & Art di Roma. L'attore, regista e sceneggiatore statunitense, ormai con cittadinanza italiana, ha scelto il ristorante vegetariano di via Margutta per far felice il figlio, vegetariano convinto. Allo staff del ristorante ha dichiarato di non mangiare quasi mai fuori casa, ma i piatti assaggiati qui sono stati davvero molto apprezzati.

