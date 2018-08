L’altra faccia di Ferragosto, artisti al lavoro tra tour e piazze

di Alessandro Di Liegro

È un’estate di lavoro quella di molti tra artisti, attori e cantanti romani, impegnati tra tour ed eventi nelle piazze e nelle location di tutta Italia. Gabriele Cirilli è l’ideatore e promotore del premio “D’amorosi sensi Ovidio”, a Sulmona, consegnato ad altri due romani doc: Lorena Bianchetti e Flavio Insinna. A salutare il comico romano anche Claudio Insegno, in vacanza con la famiglia ma desideroso di prestare supporto all’amico. La montagna non è propriamente in voga tra i vip per l’estate 2018, ma è sicuramente una valida alternativa per un momento di relax lontano dallo stress e dagli impegni lavorativi: lo è per la conduttrice e speaker radiofonica Daniela Collu, sulle Alpi di Briancon insieme al fidanzato Matteo Lena. Lo è per il rapper Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, che si trova a Campo Tures, in provincia di Bolzano tra cascate e rivi d’acqua fresca, in compagnia del suo fedele amico a quattro zampe.



Lo è anche per Ambra Angiolini, che si è concessa un periodo per ricaricare le batterie a Tarvisio, tra trekking e passeggiate sui monti, in cui si è fatta immortalare in un atletico salto. Esattamente come Raoul Bova, a migliaia di chilometri di distanza: l’affascinante attore, protagonista di tanti film, è in Messico in visita alle piramidi Maya. Viaggio all’estero anche per il regista Gabriele Muccino, insieme alla figlia Penelope e per il cantautore Niccolò Fabi, a Istanbul. Il suo collega, amico e compagno di tanti palchi Max Gazzé, è invece impegnato nel tour estivo Alchemaya, che lo ha visto esibirsi presso lo Sferisterio di Macerata, alternando ai concerti dal vivo giornate dedicate alle immersioni in location da favola, come presso l’Argentario.Cristiana Capotondi è rimasta a Roma, impegnata nelle riprese di un film. Micaela Ramazzotti ha scelto la campagna. Estate è anche tempo di concerti, come a Vulci, il cui festival ha richiamato Alice Sabatini e fidanzato Gabriele Benetti, che si sono scattati un selfie insieme al rapper Nitro. Il trapper Achille Lauro consola i fans delusi per l’annullamento della data di Montalto di Castro a causa della forte pioggia caduta sulla città, ma dà appuntamento ai suoi fans a San Lucido, in Calabria, per il 16 agosto. Fabrizio Moro, posta video e foto dal furgone in ritorno verso Roma dopo il concerto alla Versiliana, a Marina di Pietrasanta, mentre Noemi si prepara al concerto a Corleto Perticara, in Basilicata, nel tour che la vede impegnata nelle piazze italiane. Al lavoro - si lavora anche in costume da bagno - anche Laura Freddi, alle prese con gli scatti per una copertina di un magazine, dopo aver partecipato alla kermesse “Cabaret Amore Mio”, ad Ascoli Piceno, insieme a Lino Banfi.

