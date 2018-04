"L'amore per le cose assenti": folla di vip per lo spettacolo di Melchionna

Grande successo per il debutto dell'Amore Per Le Cose Assenti, il nuovo spettacolo di Luciano Melchionna che resterà in scena all'OFF/OFF Theatre fino a Domenica 29 Aprile.



E' un cuore morente intrappolato in una grande rete, l'Amore tra Giulia e Matteo, interpretati dai bravissimi Valentina Panepinto e Giandomenico Cupaiuolo, insieme ad un'inedita H.E.R. che compie un prologo, un epilogo ed una vera e propria impersonificazione del sentimento. Un'apologia dell'addio tra due innamorati che non si amano più o non si amano abbastanza, fatta di un serrato scambio di accuse mentre si masticano i ricordi intrisi d'odio e si sputano via le cose belle di una storia, come fossero i resti indigesti di un ultimo pasto consumato insieme.



Tanti gli applausi per l'autore e regista Melchionna, già ideatore insieme a Betta Cianchini, del fortunato format ormai cult Dignità Autonome di Prostituzione. Tra il pubblico arrivano i coniugi Fausto e Lella Bertinotti, seduti di fianco all'attrice Laura Lattuada e Marina Ottaviani; si vedono anche le attrici Eva Grimaldi, Bianca Nappi, Paola Pessot, la coppia Maria Letizia Gorga e Pino Ammendola seguita da Valentina Ruggeri e Francesca Nerozzi de Ladyvette.



Applausi anche da Marco Guazzone leader degli STAG, band autrice della colonna sonora dello spettacolo, e poi ancora il giovane regista Giovanni Franci insieme all'attore Fabio Vasco, gli attori Sandro Stefanini, Anna Cianca, Alessia Sorbello, Carmela Ricci, l'artista dei chiodi Giorgia Botticelli e i registi Carmine Amoroso e Andrea Trovato. Nel secondo giorno arriva anche la bellissima coppia d'attori Federico Le Pera e Giulia Fiume, seguiti dai talentuosi Enrico Sortino, Federica Carruba Toscano e Gianluca Merolli, le adorate Maria Rosaria Omaggio e Anna Mazzamauro e poi ancora Elda Alvigini, Antonella Elia con Claudia Cirilli che abbracciano Pino Strabioli e infine gli attori Fabrizio Vona, Marika De Chiara e Serena Pisa seguiti dalla curatrice della collana teatrale "Chi Più Ne Art", Cecilia Bernabei.

