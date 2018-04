La Casa di Carta 2 a Roma, ecco come vincere 2 biglietti con il Messaggero

Il Messaggero dà a 19 fortunati la possibilità di vincere due biglietti per la proiezione di 2 episodi dell'attesissima nuova stagione della serie-evento Netflix "La Casa di Carta" e di godersi una serata all'insegna delle sorprese. L'appuntamento è allo The Space Cinema Moderno di Roma il 18 aprile alle ore 18. Per vincere basta inviare un'email con nome, cognome e, in caso, indicare l'eventuale accompagnatore a eventocasadicarta@gmail.com. I biglietti verranno regalati fino a esaurimento posti.

