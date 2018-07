Lungo il Tevere ricordi di stelle tra moda e fascino

di di Lucilla Quaglia

Stile, belle donne e memorie eccellenti. Mentre scorre il video di Ornella Vanoni che canta “Senza fine” si apre, sul palco blu di Lungo il Tevere Roma, una serata all’insegna del fashion e dei grandi dell'alta moda come Carlo Alberto Terranova: suoi i quattro modelli capsule che troneggiano dalla ribalta in esclusiva, provenienti dalla nuova collezione. Si sogna con il videoclip delle creazioni dello stilista. Ma anche con gli outfit bianchi e neri, di paillettes argentate e finemente ricamati. Ed è subito idillio con il folto pubblico di addetti ai lavori, vip e amici, arrivati a due passi dall’acqua. Sul palco la testimonial del couturier, Angela Tuccia, e Elisa Pepe’ Sciarria, ex Miss "Una Ragazza per il Cinema" 2015. Un ottimo modo, quello della catwalk, per ricordare Mara Parmegiani, celebre storica romana della moda, giornalista e scrittrice ma anche grande collezionista di moda le cui mostre di abiti d’epoca hanno segnato la storia di tanti musei in tutto il mondo. Il compito di introdurre la kermesse e’ affidato ad Anthony Peth.



