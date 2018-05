Roma, cadavere sul Ponte Palatino: ma è una fiction con la Mastronardi

di Valentina Venturi

È in arrivo un nuovo caso per Alice Allevi. Il personaggio della studentessa di medicina interpretata da Alessandra Mastronardi e ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola tornerà in tv. Per ingannare l'attesa di vederla sul piccolo schermo, ieri il Ponte Palatino si è trasformato nella location delle riprese di un nuovo episodio della seconda stagione della fiction L'allieva in onda su Raiuno.



Mentre una folla di passanti e curiosi occupava il marciapiede sull'ansa del Tevere, di sotto accadeva qualcosa di insolito. Quello che poteva apparire come la scena di un crimine, era la perfetta ambientazione per la fiction, ovunque telecamere e microfoni. Si è scoperto che Alessandra alias Alice è in macchina con Lino Guanciale, l'amato Claudio Conforti dell'Istituto di medicina legale. A terra il cadavere di un ragazzo.



