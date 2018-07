Max Giusti, un live da applausi

di Andrea Nebuloso

Tutto esaurito alla galleria commerciale di Porta di Roma per lo show di Max Giusti che ha inaugurato ufficialmente la rassegna Live 2018. Il poliedrico artista romano ha presentato al pubblico il suo nuovo spettacolo che porterà in giro nelle arene estive. Con il suo caratteristico stile dinamico, Max Giusti ha invitato il pubblico a seguirlo in un viaggio comico, un susseguirsi di monologhi e aneddoti vissuti, in un continuo ping pong fra ieri e oggi.

