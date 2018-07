Miss Miluna Lazio: vince Beatrice, la ragazza di Cerveteri con due lauree

Si parla spesso del fatto che per molti una miss non debba essere solo bella ma avere anche una cultura di base, saper stare in pubblico e sostenere una conversazione. Un identikit che calza a pennello per Beatrice Simmi, la venticinquenne di Cerveteri che ieri sera a Monte Compatri ha conquistato il titolo di Miss Miluna Lazio 2018, prevalendo su una trentina di finaliste per lo più diciottenni, al suo secondo tentativo. «“Ho partecipato alcuni anni fa ma allora non è andata come volevo, così ho deciso di partecipare di nuovo. Nel frattempo mi sono dedicata allo studio, conseguendo due lauree, la triennale in scienze delle comunicazioni alla Lumsa di Roma e la specialistica in marketing e comunicazione allo Iulm di Milano. Inoltre ho perfezionato il mio inglese in America per 6 mesi. Sono molto emozionata perché credo che Miss Italia sia l’unico palcoscenico genuino sul quale ho sempre sognato di salire, l’ho sempre sperato e voluto. Stasera è solo l’inizio di un percorso che spero mi porti alla finale nazionale», ha raccontato commossa Beatrice. Beatrice è anche un tipo molto sportivo, pratica crossfit e ama correre. Attualmente lavora nell’azienda di famiglia, nel settore dell’edilizia, ma sogna di diventare una specialista del digital marketing. Alle sue spalle sono arrivate, nell’ordine: 2a classificata Marta Valentini, 20enne di Frosinone, alta 180 cm., capelli castano-scuro, occhi marroni, diplomata al liceo artistico, pratica anche lei Cross Fit, ma anche fitness, ama sfilare e leggere. Il suo sogno è quello di diventare una brava attrice. 3a classificata Nicole Ceretta, compirà 18 anni l’11 agosto, vive all’Eur, alta 177 cm., capelli castano-scuro, occhi marroni, deve frequentare l’ultimo anno di liceo linguistico, pratica tennis, judo e nuoto. I suoi hobby sono fotografare e sfilare. Il suo sogno? Affermarsi come modella. 4a classificata Roberta Cerqueti, 24enne di Tor Pignattara, alta 173 cm., bionda, occhi verdi, diploma scientifico in tasca e laureanda in scienze politiche. Pratica fitness e i balli latini (salsa, bachata e reggaeton). Sogna una carriera da diplomatica, magari ambasciatrice. 5a classificata Camilla Del Pinto, 17enne di Ostia Antica, capelli neri, occhi marroni, alta 174 cm. Deve frequentare l’ultimo anno di Scienze umane a Ostia. Pratica fitness e pole dance, ama sfilare e cucinare. Sogna di affermarsi come modella. 6a classificata Marika Nardozzi, 18enne di Ceprano (FR), capelli castano-scuro, occhi marroni, alta 170 cm. Deve frequentare l’ultimo anno dell’istituto per chimici. Pratica danza e balli latino-americani, ama disegnare e ascoltare musica. Il suo unico sogno è quello di realizzarsi, in qualunque professione.



La serata, organizzata dalla Delta Events, si è svolta davanti a una foltissima platea, presentata da Margherita Praticò e diretta dal regista Mario Gori. Trenta come detto le concorrenti che si sono sfidate in passerella in tre uscite: abito da sera, moda mare e body da gara. Molto divertente la coreografia in costume da bagno ispirata agli anni 60 e alle canzoni di Edoardo Vianello. In giuria, oltre a una folta rappresentanza di tecnici e addetti ai lavori, il sindaco di Monte Compatri Fabio D’Acuti e l’assessore al turismo Claudio Gara, che hanno premiato la vincitrice insieme alla bellissima Federica Francia, Miss Miluna Lazio 2017, che ha ceduto lo scettro alla neo-eletta. Con la vittoria di ieri sera Beatrice accede così alle prefinali nazionali del 79° concorso nazionale Miss Italia, che si terranno a Jesolo (VE) dal 3 all’8 settembre. Qui arriveranno 200 ragazze da tutte le regioni d’Italia ma solamente 30 di esse parteciperanno alle finalissime che si terranno per la prima volta a Milano, negli studi di Infront, che insieme alla Miren gestirà la produzione. Due le prime serate, il 13 e il 16 settembre, entrambe su La7. Di seguito il calendario delle prossime date: 29 luglio - Miss Eleganza Lazio 2018 - Sabaudia (LT) 5 Agosto - Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2018 - Tor San Lorenzo (RM) 6 Agosto - Miss Equilibra Lazio 2018 - Poggio Mirteto (RI)

