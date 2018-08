Moda mare tra le stelle, le celebrities sfilano on the beach

di Lucilla Quaglia

Tendenze di mezza estate con tanti vip romani in trasferta in Costa Smeralda. Nella splendida cornice della gettonatissima destinazione glam va in scena la quinta edizione di Poltu Quatu Fashion Night, considerato ormai da tempo uno degli eventi di moda più attesi della stagione smeraldina. A presentarlo, per il terzo anno consecutivo, l'attrice e stilista Maria Monsè che sfila in candido outfit da sirena, accanto alla figlia Perla, con la sua nuova collezione alta moda e pret-à-porter arricchita dalla presenza di alcuni accessori di lusso e acconciature dipinte a mano, a cura dell’artista Vittorio Boy. Modella d'eccezione la bruna bellezza Tania Zamparo, oggi giornalista con un passato da Miss Italia, nel 2000, in passerella avvolta in un tubino viola su pelliccia smanicata. Con lei, sulla ribalta marina, la bionda sorella Egle, attrice di cinema e teatro, in corto tubino di paillettes. All'appuntamento non può mancare la burrosa diva Valeria Marini che tiene banco con i suoi baci stellari.

