Nel giardino gourmet con i dj

Giornata particolare nel regno di Giancarlino, ossia Giancarlo Battafarano, in via dei Gladiatori al Foro Italico. Per festeggiare il giorno delle vacanze per eccellenza, arriva Marco Moreggia, dj raffinato ed eclettico, i cui set spaziano dal jazz, dance classic, house ed elettronica. Suggestiva la sua capacità di inserire, all’interno delle sue selezioni, colonne sonore di film e musica classica.



A fianco di Marco, altro dj di assoluto valore: Lorenzo Dada. Indipendentemente dallo spessore dei suoi dj e live set, ciò che infatti colpisce di questo giovane produttore romano è l’enorme quantità di materiale creato. Tutto condito da poche, anzi pochissime chiacchiere. E a chiudere il palco Les Inferno, con il piacevole viaggio Disco, Funk, Latin tutto ben mescolato tra il vecchio ed il nuovo. Musica di qualità come colonna sonora di una giornata al locale del Foro Italico, che per l’occasione organizza per i propri ospiti il classico barbecue di Ferragosto per una serata tutta da ascoltare, ma anche da trascorrere in assoluto relax in un contesto accogliente e gourmet.

