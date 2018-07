Torna in scena Nerone e infiamma Roma

di Andrea Nebuloso

Nerone infiamma la platea, ma stavolta in senso metaforico. L’imperatore romano è tornato nella sua città per volere di Pier Francesco Pingitore, che lo ha reso protagonista di uno spettacolo, “Nerone vs Petronio, la cena segreta di Satyricon”, in scena nell’insolita cornice dello Stadio Domiziano, l’area archeologica situata sotto Piazza Navona. Una notte magica preceduta da un pomeriggio bizzarro che ha visto il ritorno di Nerone, interpretato dal bravissimo Federico Perrotta, aggirarsi in costume per le strade adiacenti tra lo stupore dei turisti.



Tra i primi invitati ad immergersi nei fasti del passato ecco l’affascinante Nathalie Caldonazzo, insieme alla mamma, Leontine Snell, e al fidanzato, conquistata dalla presenza dei Centurioni, come anche Mario Zamma, Manuela Villa e Claudio Insegno. Tra uno scatto e l’altro fa poi il suo ingresso Pippo Baudo, che saluta affettuosamente Pingitore. Look rosa antico per Sandra Milo, mentre Adriana Russo per la serata preferisce un abito lungo con stampe floreali. In prima fila Martufello e Morgana Giovannetti.

