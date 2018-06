Notte charity a Palazzo Doria Pamphilj, parata di star per il gala di Anlaids Lazio

di Valeria Arnaldi

Red carpet con il tradizionale nastrino rosso, simbolo della lotta contro l’Aids, l'altra sera a Palazzo Doria Pamphilj, per la sedicesima edizione del Charity Gala di Anlaids Lazio, annuale serata per la raccolta di fondi a sostegno di prevenzione e ricerca nella lotta all’Aids appunto, cui ha preso parte anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Da Alessandro Preziosi a Max Giusti, da Fortunato Cerlino a Giorgio Marchesi, sono stati molti i volti noti intervenuti. E molti pure quelli che si sono messi in gioco. Nell’ambito dell’iniziativa “Arte & Aids”, infatti, vari artisti e personaggi, raccogliendo l’invito dell’associazione, hanno realizzato un dipinto per la raccolta fondi. A mettersi in gioco sono stati, tra gli altri, Patty Pravo, Paolo Sorrentino, Ferzan Ozpetek, Filippo Magnini, E ancora Ornella Muti, Orietta Berti, Riccardo Rossi, Nicoletta Romanoff, nonché Preziosi e Cerlino. Ad accogliere gli ospiti, Massimo Ghenzer, presidente Anlaids Lazio, e il principe Jonathan Doria Pamphilj, anche consigliere dell’associazione. Tra gli ospiti che hanno ammirato le opere pure Veronica Angeloni, Yury Revich, Maria Luisa De Crescenzo, Melania Dalla Costa. E ancora, Leonardo Pasquinelli, Ester Elisha, Simonetta Gianfelici.

