Notte di Cinema d'autore in "salsa" lucana all'Isola Tiberina

di Maria Serena Patriarca

Gran viavai di attori, attrici e volti noti nella torrida e animata notte sull’Isola Tiberina. Gremitissima la platea dell’Arena dell’Isola del Cinema in occasione della kermesse intitolata Basilicata Terra di Cinema. Ecco, fra gli invitati “doc”, Pino Quartullo, Athina Cenci, Giovanna Rei in look total black stile minimal chic, Giglia Marra, Rosario Coppolino, Tiziana Buldini con il compagno, l’avvocato Ciro Pellegrino, Francesca Ieranò e la scrittrice Debora Scalzo. La manifestazione è realizzata come sempre dalla Lucana Film Commission (di cui è presente il direttore Paride Leporace) appositamente per promuovere a Roma le iniziative e le produzioni cinematografiche realizzate in terra lucana. Protagonista dell’evento è stato Luigi Cinque, nella doppia veste di musicista con la sua Hyper Text O’rchestra, e di regista, autore del docufilm The Fabulous Trickster. Un concerto a più voci ha dato il via all’happening, con la partecipazione di artisti come Antonello Salis, Valerio Corzani, Riccardo Fassi e Badara Seck, Petra Magoni.

