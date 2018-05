Notte di parole e musica con Paola Turci e Emma Marrone

di Gustavo Marco Cipolla

Tra i versi di “Svejate Roma” e i graffiti sui muri che raccontano storie in un noto locale a due passi da via Tiburtina, la cantautrice Giulia Ananìa festeggia un anno dall'uscita dell'album “Come l'oro” con amici e artisti che omaggiano anche la romanità. Il reading d'autore di Lunetta Savino e Vinicio Marchioni, mentre Luca Vecchi del trio “The Pills” gioca con la macchina fotografica dietro le quinte tra drink e sfizi culinari. “Cu tuttu lu core” rock Emma Marrone e Paola Turci, con le quali Ananìa collabora come autrice, non perdono l'appuntamento di musica e parole, in un happening che mescola sound e arti visive attraverso un'esibizione live che è la sintesi di tante esperienze indie proprio “Come l'oro”. Tutto in una notte che, ad arte, celebra le tante facce della bellezza romana. Imperfetta, ma eterna.



