Orlando Bloom e Katy Perry, al Colosseo turisti con amore

di Laura Larcan

Ma quanto è glamour il Colosseo? Ci hanno pensato il divo Orlando Bloom e la pop star galattica Katy Perry a portare un'ondata di euforia da jet set all'Anfiteatro Flavio qualche giorno fa. Una visita a sorpresa per tutto il personale del monumento, che si è visto arrivare la coppia di celebrities senza preavviso. Una vacanza romana tutta d'amore, per le due star che si sono fatte fotografare nella casa dei gladiatori, elegantissimi, mano nella mano. L'attore, in completo blu scuro, e la cantante con abito ultra-chic, cappello a falda larga abbinato ad una pochette secchiello e occhiali vintage, tornano insieme dopo la lunga pausa di riflessione che si erano presi.



